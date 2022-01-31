“بلدي غريان” يوقف الدراسة ويتخذ إجراءات للحد من انتشار كورونا

قرر المجلس البلدي غريان، قفل المؤسسات التعليمية التابعة لمراقبة التعليم غريان من 10 أيام إلى أسبوعين، ابتداء من بداية الأسبوع القادم، بعد أن يتم تقييم الوضع الوبائي خلال هذه المدة.

وشدد بلدي غريان في بيان، عقب اجتماع لتقييم الوضع الوبائي في المدينة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية، أبرزها التباعد الجسدي وارتداء الكمامات الطبية داخل كافة مؤسسات الدولة والأسواق والمحلات التجارية وغلق صالات الأفراح، بالإضافة لدعم مركز العزل ومراكز الفلترة بجميع الإمكانيات المطلوبة، والعمل على حلحلة المختنقات الموجودة.

ويأتي قرار بلدي غريان عقب قرارات مشابهة تم اتّخاذها في بلديات طرابلس، بعد الانتشار الواسع لفيروس كورونا، وإعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول البلاد في الموجة الرابعة.

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