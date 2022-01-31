منع إقلاع طائرة النواب من مطار معيتيقة يمس الأمن القومي – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، إنه لم تكن هناك أية عوائق فنية أو أسباب قانونية لتأخير إقلاع طائرة النواب من مطار معيتيقة الدولي، الأحد، لحضور جلسة الإثنين في طبرق.

وأوضح المستشار صالح في كلمة له بجلسة مجلس النواب. أن التأخير كان بفعل فاعل، وأن ما حدث جريمة تقييد حرية الأشخاص من التنقل بمنع النواب من الوصول إلى طبرق. مؤكداً أن هذا الفعل يمس الأمن القومي ووحدة البلاد.

من جانبها أكدت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، في بيان لها تابعته أخبار ليبيا 24. أن سبب تأخر الطائرة المخصصة لنقل أعضاء مجلس النواب من العاصمة طرابلس إلى مدينة طبرق، نتيجة أمور فنية ولوجستية.

وأوضح البيان، أنه بعد تتبع خلفيات الحادثة من مصلحتي الطيران المدني والمطارات المختصة بالإشراف على حركة الطيران والمطارات. تبين أن سبب تأخر الطائرة هو أمور فنية ولوجستية متمثلة في عدم وجود مكان مخصص بساحة مطار معيتيقة الدولي لاستقبال الطائرة. مما تسبب في تأخير الرحلة بشكل مؤقت.

وأضاف البيان، أنه بعد توفر المكان تم إعطاء الإذن باستئناف الرحلة، لافتاً أن الوزارة جهة تنفيذية تقدم خدماتها لجميع الليبيين. وطالب البيان الجميع بتحري الدقة والمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات.