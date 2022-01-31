ستيفاني: أطلعتُ رئيس حزب السلام والازهار على أهداف مهمتي في ليبيا

التقت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، رئيس السلام والازدهار محمد خالد الغويل، ومجموعة متنوعة من أعضاء الحزب.

وقال ستيفاني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” لقاء ممتاز اليوم بمقر حزب السلام والازدهار في طرابلس، حيث اطلعت رئيس الحزب محمد خالد الغويل ومجموعة متنوعة من أعضاء الحزب على أهداف مهمتي في ليبيا بصفتي المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة”.

وأضاف:” أجرينا نقاشاً جيداً حول رؤية الحزب لمستقبل ليبيا السياسي والاقتصادي، بما في ذلك إعادة الانتخابات إلى مسارها كأولوية”.

وتابعت:” شددتُ على أهمية دور الأحزاب السياسية في الحياة المؤسسية والسياسية للبلاد ورفع أصوات قرابة 3 ملايين مواطن ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت”.

واستطرد:” كما أعدتُ التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل أزمة الشرعية في ليبيا هو من خلال صناديق الاقتراع”.