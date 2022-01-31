الكوني يبحث مع سفير أسبانيا آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، صباح اليوم الاثنين، سفير مملكة اسبانيا لدى ليبيا، خافير لاراتشي.

ونقل لاراتشي، تحيات حكومة بلاده للمجلس الرئاسي، وأكد عمق العلاقات الليبية الاسبانية، وضرورة العمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا ودعم أسبانيا للجهود الدولية التي تهدف لاستقرار ليبيا الذي هو استقرار لدول حوض البحر المتوسط

وبدوره أكد الكوني، أن ليبيا وأسبانيا تربطهما علاقات تاريخية، مطالبا بتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين.