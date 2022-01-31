جامعة طبرق تبحث الأنشطة العلمية بالكليات

عقد اجتماع، الإثنين، في جامعة طبرق بين وكيل الجامعة للشؤون العلمية وليد شعيب مع وكلاء الشؤون العلمية بالكليات، لمتابعة سير العملية التعليمية بالأقسام العلمية بكلياتهم.

وأكد شعيب الدور المهم المناط بوكلاء الشؤون العلمية في متابعة سير الدراسة وتجويد البرامج التعليمية، وضرورة التواصل والتنسيق مع مكتب إدارة ضمان الجودة، مشيرًا إلى دورهم في حث الأقسام العلمية على عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات والورش العلمية والمحاضرات التثقيفية بكلياتهم.

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كما أشار، خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بكلية العلوم، إلى ضرورة إحالة كل الإجراءات الإدارية والعلمية إلى وكلاء الشؤون العلمية، وهم بدورهم يقومون بإحالتها إلى عميد الكلية لاتخاذ إجراءاته اللازمة بالخصوص، إضافةً إلى ضرورة تعاون عمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية ومنسقي مكاتب الجودة وأعضاء هيئة التدريس مع وكلاء الشؤون العلمية بكافة الكليات.