ويليامز تؤكد دور الأحزاب السياسية في ليبيا

وصفت المستشارة الأممية حول ليبيا ستيفاني ويليامز، لقاءها اليوم بمقر حزب السلام والازدهار في طرابلس، بالممتاز.

وأشارت ويليامز في تغريدة لها، إلى أنها أطلعت رئيس الحزب السيد محمد خالد الغويل ومجموعة متنوعة من أعضاء الحزب على أهداف مهمتها بليبيا، بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة.

كما أجرت ويليامز نقاشاً وصفته “بالجيد”، حول رؤية الحزب لمستقبل ليبيا السياسي والاقتصادي، بما في ذلك إعادة الانتخابات إلى مسارها كأولوية. كما شددت على أهمية دور الأحزاب السياسية في الحياة المؤسسية والسياسية للبلاد، لرفع أصوات قرابة 3 ملايين مواطن ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت.

وختمت ويليامز بالتأكيد مجدداً، على أن السبيل الوحيد لحل أزمة الشرعية في ليبيا يكون من خلال صناديق الاقتراع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية