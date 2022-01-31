مجلس الأمن يمدد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى 30 أبريل

صادق مجلس الأمن الدولي على قرار يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، حتى 30 أبريل القادم.

وأكد أعضاء مجلس الأمن؛ في القرار الذي يحمل رقم 2619/2022، إلى أن “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها مبعوث خاص”.

وطالب المجلس بأن “يعين الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثا خاصا على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن”.

وجاء تصويت مجلس الأمن بعد خلافات بين أعضاء المجلس، إذ أكدت روسيا أن من الضروري إدراج فقرة تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا في أقرب الآجال، في حين كان المشروع الذي اقترحته بريطانيا ودعمته أميركا ينص على تمديد مهمة الأمم المتحدة في ليبيا حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل دون الإشارة إلى ضرورة تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفا للمستقيل يان كوبيتش.