روسيا تعتزم إعادة فتح سفارتها في طرابلس وقنصلية في بنغازي

أعرب نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية، إيفان مولوتكوف، أمس، عن نية بلاده استئناف نشاطها الدبلوماسي عبر إعادة فتح سفارتها في العاصمة طرابلس، والقنصلية العامة في مدينة بنغازي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاءت هذه التصريحات، التي نشرت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية مقتطفات منها، خلال زيارة وفد مكلف من النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني أمس إلى روسيا، ولقائه نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية.

وتألف الوفد من السفير عبد العالي أنور المرتضى، رئيس ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمنطقة الشرقية، والمستشار أحمد النمر والمستشار عبد الخالق الخفيفي.

ورحب المسؤول الروسي بالوفد، وذلك في إطار تنسيق الجهود لإنجاح الزيارة الرسمية المرتقبة للنائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية لروسيا.