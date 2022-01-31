48 مرشحًا للنواب يرفضون ملتقى أطراف العملية الانتخابية.. “نرفض مخرجاته”

أصدر 48 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب، بيانًا بخصوص ملتقى أطراف العملية الانتخابية.

وجاء في نص البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»؛ “نحن الموقعون على هذا البيان من المترشحين لانتخابات مجلس النواب الليبي، من ننتظر إعلان القوائم الأولية للمرشحين في الانتخابات، وإذ نصدر هذا البيان فإننا نؤكد على ما يلي”.

وتابع البيان؛ “1- أن هذا الملتقى لا يمثل إلا القائمين عليه، ونرفض مخرجاته. 2- نجدد دعوتنا لمجلس النواب الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضرورة إعلان موعد نهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل شهر يونيو 2022”.

وواصل البيان، موكدًا في النقطة الثالثة على “التمسك بحق 2.5 مليون ناخب في إجراء الانتخابات والتوجه لصناديق الاقتراع”، وختم البيان؛ بدعوة “كل الليبيات والليبيين للتظاهر في كل الميادين والساحات لانتزاع حقهم في الانتخابات وإجرائها بعيدا عن الأجسام السياسية الجاثمة على صدورنا والتي أفسدت الحياة العامة ودمرتنا بسياسات الانقسام والتوافقات المسلحة”.

وأرفق البيان أسماء الموقعين وهم كما يلي:

1- م.عبدالحفيظ زراص المحبوب «الدائرة الثالثة عشر»

2- أسماء جويد جويد «الدائرة التاسعة»

3- خيري ابوخزام «الدائرة السادسة»

4- فرج الواكشي «الدائرة التاسعة»

5- رضا السنوسي أبوعيشة «الدائرة السادسة»

6- العارف أبو القاسم عبد المولى «الدائرة الثالثة عشر»

7- مختار محمد مختار «الدائرة السادسة»

8- د ناجي حسين المغربي «الدائرة الرابعة»

9- عامر اشهوب عبدالسلام «الدائرة السادسة»

10- أسامة احمد أبوجناح «الدائرة العاشرة»

11- رمضان كوري حسن مرمي «الدائرة السابع»

12- محمد عبدالرازق غويلة «الدائرة الثالثة»

13- رافع رمضان حسن أوجى «الدائرة الثالثة»

14- د. حميدة مفتاح صالح «الدائرة الحادية عشر»

15- نصر خالد عبدالكريم «الدائره الاولي»

16- حنان محمد احمد الشريف «الدائرة الثالثة»

17- مبروكة اغالى مختار «الدائرة السابعة»

18- زهرة محمد الحاج تراب «الدائرة السادسة»

19- أحمد علي كريمش العبيدي «الدائرة الثالثة»

20 محمد على الطشاني «الدائرة الاولى»

21- الزهرة مصطفي التركي «الدائرة السادسة»

22- محمد احمد علي احمد «الدائرة الخامسة»

23- عبدالحكيم سليم المغربي «الدائرة الرابعة»

24- ناهد عبد الحفيظ حمد «الدائرة الرابعة»

25- الزهرة مصطفي التركي «الدائرة السادسة»

26-عبير مصطفى العوامي «الدائرة الثالثة»

27- عيسى حقار ابوبكر صالح «الدائرة السادسة»

28- التهامي محمد النفاتي «الدائرة الحادية عشر»

29- محمود مرعي الشهيبي «الدائرة الثالثة»

30- المهدى عمران العابديه «الدائرة الرابعة»

31- عبدالحفيظ على البوسيفي «الدائرة الحادية عشر»

32- نجاح سليمان الحاسي «الدائرة الثانية»

33- سعاد عبد الدائم بن نوبة «الدائرة الحادية عشر»

34- محمد عبد الرازق غويلة «الدائرة الثالثة»

35- نانا يوسف عيسى «الدائرة السابعة»

36- م. حكيم فرج بوبكر «الدائرة الرابعة»

37- الكيلاني اطوير «الدائرة الرابعة»

38- جبريل بوشنة «الدائرة الرابعة»

39- عبدالله الدواس «الدائرة الرابعة»

40- أحمد جادالله أبوبكر «الدائرة الرابعة»

41- نجلاء طاهر الورشفاني «الدائرة الثالثة»

42- سراج يحيى اعليوه«الدائرة السادسة»

43- طاهر معيزيق الشهيبي «الدائرة الأولى»

44- محمد احمد الزروق «الدائرة السادسة»

45- مصطفى أمحمد الربع «الدائرة الثالثة»

46- علي عبد القادر كشتاوي «الدائرة السابعة»

47- عبدالحكيم سليم عبدالرحيم «الدائرة الرابعة»

48- عبدالناصر ابراهيم مكاري «الدائرة الثامنة»