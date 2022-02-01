مستشفى صبراتة يُعلّق العمل بعد اعتداء مسلح

أعلنت الكوادر الطبية العاملة بمستشفى صبراتة، تعليق العمل بالمستشفى في كل الأقسام الإيوائية والتشخصية إلى حين تسوية الأوضاع الأمنية بالمستشفى، وضمان الحماية للعناصر الطبية والتسييرية والمناوبين.

واستنكر الطاقم العامل في بيان، الاعتداء الناتج عن اقتحام مجموعة مسلحة للمستشفى ليل الاثنين، وتهديد العناصر الطبية وترويعهم بإطلاق الرصاص وتكسير الزجاج.

وحمّل الطاقم العامل بالمستشفى وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة، مطالبين بتوفير الحماية للعاملين وتأمين المرفق الصحي الذي يتردد عليه المرضى.

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