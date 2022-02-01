الحويج يبحث كيفية تفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والمشروعات

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، مع وكلاء الوزارة للشؤون التجارية والمناطق الحرة كيفية تفعيل وتطوير قطاعات الاستثمار والمشروعات وأساليب التمويل.

جاء ذلك في اجتماع ضم عددا من مديري الإدارات بالوزارة، ورؤساء المجالس والمديرين العامين في شركات التأمين والمصارف التجارية، حيث استعرض الحضور خطة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة في تفعيل قطاع الاستثمار وتنفيذ الخارطة الاستثمارية المستهدفة في كافة المناطق، بالإضافة إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه قطاع الاستثمار.

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