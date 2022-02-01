اللواء المسماري: العمليات الإرهابية الأخيرة “ترتيب دولي” وتأمين الحدود يتطلب إمكانيات هائلة

وتابع أن “إغلاق الحدود مع تشاد لم يشمل جميع المعابر الحدودية وتوجد ترتيبات أمنية مع الجيش السوداني في الآونة الأخيرة وعلى الرغم من ذلك سحب الجيش السوداني عناصره من الحدود بدون إيضاح الأسباب ما نتج عنه عمليات إرهابية في الأراضي السودانية من المثلث الحدودي مع ليبيا، كان آخرها عملية قتل استهدفت تجار سيارات”.