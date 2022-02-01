اللواء المسماري: العمليات الإرهابية الأخيرة “ترتيب دولي” وتأمين الحدود يتطلب إمكانيات هائلة

كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن عملية تأمين الحدود تحتاج إلى وجود نحو 4200 جندي فضلا عن توافر الإمكانيات مثل طائرات الاستطلاع والمعسكرات المتطورة.
وقال اللواء المسماري، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “عملية تأمين الحدود تحتاج 4200 جندي على الأقل، كوننا نتحدث عن 4000 كيلو متر مربع من الأراضي الحدودية، فضلا عن الحاجة لإمكانيات هائلة مثل طائرات للاستطلاع، ومعسكرات متطورة وهو ما لم يتوفر حاليا”.
وبشأن إغلاق الحدود الليبية الجنوبية مع تشاد والنيجر والسودان، قال اللواء المسماري إن “العمليات الإرهابية الأخيرة في الجنوب، تُعد بمثابة ترتيب دولي في إشارة منه إلى ما حدث في سوريا والعراق تزامنا مع ما حصل في القطرون”.
وتابع أن “إغلاق الحدود مع تشاد لم يشمل جميع المعابر الحدودية وتوجد ترتيبات أمنية مع الجيش السوداني في الآونة الأخيرة وعلى الرغم من ذلك سحب الجيش السوداني عناصره من الحدود بدون إيضاح الأسباب ما نتج عنه عمليات إرهابية في الأراضي السودانية من المثلث الحدودي مع ليبيا، كان آخرها عملية قتل استهدفت تجار سيارات”.
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