«البدري» يبحث آليات علاج مرضى القلب والشرايين من الليبيين بالأردن

عقد السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري، سفير دولة ليبيا لدى المملكة الاردنية الهاشمية، اليوم الإثنين، اجتماعا مع استشاري أمراض القلب والشرايين والقسطرة العلاجية ومدير مركز الرائد للقلب والشرايين الدكتور رائد العوايشة.

وجاء ذلك بحضور رئيس المكتب الصحي وليد الجيلاني ومسؤول الشؤون الطبية د. أكرم القشطي، و القنصل د. أحمد البوزيدي ، ورضوان محمد سعيد منسق متابعة المرضى الليبين مع المستشفيات الأردنية، صلاح عبدالقادر خيرالله الملحق الإداري.

وتطرق الاجتماع، للتعاون في تسهيل قبول مرضى القلب والشرايين ووضع آلية لدخولهم مركز الرائد للقلب والشرايين بالأردن بما يساهم في حل مشكلة العلاج ويخفف من معاناة المرضى، وذلك سعيًا من السفارة لمعالجة المختنقات والتراكمات المرتبطة بملف العلاج.