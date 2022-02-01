ويليامز تتهم متصدري المشهد بالتحول تبعا لصلاحية مؤسساتهم

طالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، بالحفاظ على اعتماد الوسائل السياسية لحل الخلافات في ليبيا، وعدم اللجؤ للقوة.

وأكدت وليامز في تصريحات تلفزيونية، أن تغير الخطاب في ليبيا من خطاب حل الخلافات من خلال استخدام القوة إلى خطاب حل الخلافات بالوسائل السياسية والسلمية، يعد أمرا إيجابيا مطالبة جميع الأطراف بالحفاظ عليه.

واتهمت المسؤولة الأممية، المسؤولين في ليبيا بالتقلب والتغير السريع، بمجرد استشعار المساس بمواقعهم التي يترأسونها، مبينة أن متصدري المشهد من السياسيين، ومن يتمتعون بنفوذ على الأرض يتحولون من دورهم البناء إلى معرقلين بمجرد شعورهم بتهديد مصالحهم الشخصية أو انتهاء صلاحية مؤسساتهم.