قرار أممي بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا، لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ اليوم الاثنين 31 يناير 2022.

ونشرت صفحة بعثة النرويج الرسمية في مجلس الأمن والتي تتولى قيادة المجلس في دورته الحالية، تغريدة أعربت من خلالها عن أسفها “لعدم التمكن من الاتفاق على تحديث جوهري، مشيرةً إلى أنها تتطلع إلى المفاوضات في أبريل”.

من جهته، قال مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة طاهر السني، إن هناك انقساماً في مجلس الأمن بخصوص قرار تمديد ولاية البعثة وتعيين المبعوث الأممي، ولهذا تم التصويت على التمديد بشكله الحالي، وسيتم النقاش لاحقاً في هيكلة وتفويض البعثة.

وسبق أن تأجلت جلسة التصويت على قرار تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا؛ بسبب تقديم روسيا لمشروع قرار مضاد، بعد أن طرحت بريطانيا للتصويت مشروع قرار يمدد تفويض البعثة إلى الـ15 من سبتمبر القادم، عزمت موسكو على استخدام حق النقض ضده، قبل أن تطرح مشروع قرارها المضاد الذي كان على الأرجح سيُواجه بفيتو أميركي هو الآخر.

كما ذكرت وكالة “فرانس برس” في وقت سابق، أن موسكو تشترط تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، في الوقت الذي تريد به واشنطن بقاء المستشارة ستيفاني وليامز على رأس البعثة.

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