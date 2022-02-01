بليحق: حديث الدبيبة عن استمرار حكومته حتى إجراء الانتخابات غير مقبول

أكد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن حديث رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة عن استمرار حكومته حتى إجراء الانتخابات غير مقبول.

وأشار بليحق، في تصريحات متلفزة، إلى أن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها في 24 ديسمبر وفق قرار منحها الثقة من البرلمان، معتبرًا أن تحجج الدبيبة بتشكيل حكومته وفق ملتقى الحوار غير صحيح.

وتساءل بليحق: “لماذا جاء الدبيبة إلى البرلمان للحصول على الثقة واعتماد حكومته؟”، متابعًا: “سياسيًا، حكومة الدبيبة أخفقت في مهمتها وهي إجراء الانتخابات”.

ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح شدد على رفض التدخل الدولي في الشأن الليبي وما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة، وأن البرلمان قرر مخاطبة الأمم المتحدة بشأن تصريحات مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز وبعض السفراء اليوم باعتبارها تدخلا في الشأن الليبي.

وأوضح أن مجلس النواب مستمر في إجراءاته، وأنه تم فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة اليوم، قائلاً: “مساعي تغيير الحكومة هدفها إنهاء الأزمة الليبية”.

وأضاف: “وصلنا إلى النتيجة صفر بشأن إجراء الانتخابات رغم تحديد الموعد من قبل البعثة الأممية، ونتشاور مع مجلس الدولة للاتفاق على تاريخ محدد للانتخابات، بناء على عمل لجنة خارطة الطريق التي قدمت إحاطتها اليوم”.

وواصل: “لا أتوقع وجود حكومتين أو صراع مسلح إذا رفض الدبيبة الحكومة الجديدة لأن هناك تفاهمات مع مجلس الدولة”، مردفًا: “اتفقنا مع مجلس الدولة على إجراء تعديل دستوري، وسيعرض التعديل على النواب لإقراره”.

وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية المقترحة بين 9 أشهر وعام و4 أشهر، بما في ذلك تعديل مسودة الدستور، وأن لجنة تعديل الدستور تشكل من 24 عضوا، 6 يسميهم النواب، و6 يسميهم الدولة و3 خبراء يسميهم النواب و3 يسميهم الدولة.

وأوضح أن اللجنة ستبحث تعديل الدستور في أسبوعين، وأنها إذا لم تنجح ستمهل 45 لإنجاز قاعدة دستورية وقوانين انتخابية.

واختتم بالتأكيد على أن المطلوب من البعثة والمجتمع الدولي مساعدة الليبيين على تنفيذ ما يتوصلون إليه من خلال البرلمان الذي يمثلهم، وليس التدخل في شؤونهم.