«الدبيبة» يشارك فعاليات الحفل الختامي لجائزة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم 

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، في فعاليات الحفل الختامي لجائزة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم.

وأوضح بيان نشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر حسابها على فيسبوك، أنه “تم خلال الحفل إعلان نتائج مسابقة حفظ القرآن الكريم، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والوكلاء وعدد من العلماء ومحفظي القرآن الكريم على مستوى ليبيا وأولياء أمور المتسابقين”.

وخلال كلمته أشاد رئيس الحكومة بدور الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن وحرصها على إنجاح مثل هذه الفعاليات، مشددا على ضرورة دعم مثل هذه الأنشطة التي تبني الأجيال.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم في دورتها التاسعة والعشرين للذكور، والرابعة عشرة للإناث.