ويليامز: على مجلس النواب وضع تاريخ نهائي للانتخابات

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، إن بعض الأعضاء في مجلس الأمن قد هددوا باستخدام العقوبات ضد المعرقلين في ليبيا.

وأضافت ويليامز في حوار مع قناة الحرة التلفزيونية الأميركية، أن الطبقة السياسية في ليبيا قد انخرطت بكاملها في عملية العرقلة، لافتةً النظر إلى أنه “يجب على مجلس النواب وضع تاريخ نهائي للانتخابات”.

وغرّدت على صفحتها الرسمية في تويتر، قائلة إن السرعة التي يتحول بها الفاعلون السياسيون وأولئك الذين يتمتعون بالقوة على الأرض من كونهم عناصر بنّاءة إلى كونهم معرقلين هي أمر ملحوظ، وذلك عندما يشعرون أن مصالحهم الشخصية أو أن مصالح مؤسساتهم “المنتهية الصلاحية” مُهددة، مشددة على ضرورة المحافظة على النهج السلمي في حل الخلافات السياسية بدلاً من استخدام القوة.

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