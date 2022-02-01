الفارسي: مداولات مجلس الأمن اليوم شهدت خلافات حادة حول ليبيا

أكدت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي، أن “مداولات مجلس الأمن اليوم شهدت خلافات حادة حول ليبيا، وبرغم تداول مشاريع القرارات التي تتبناها دول مؤثرة”.

وقالت الفارسي في منشور عبر حسابها عبر فيسبوك، أنه خلال المداولات “طرحت روسيا مشروع قرار معدل يدعو إلي أن يُسمّي الأمين العام مبعوثًا لليبيا علي وجه السرعة”.

وتابعت؛ “كما ينصّ المشروع على تمديد ولاية البعثة حتى 30 أبريل/ 2022 وحتى يتّضح الوضع السياسي في ليبيا، وقد أقر مجلس الآمن اليوم هذا المشروع”.

وعقبت؛ “بينما عقد مجلس النواب الليبي جلسته اليوم واستمع فيها إلى لجنة خارطة الطريق المنبثقة عنه والتي تضمنت؛ المدة الزمنية المقترحة لإجراء الانتخابات”.

وأردفت “الفارسي”، أن لجنة خارطة الطريق “أشارت إلى أن الفترة الزمنية ستكون 9 أشهر وبقاعدة دستورية كمرحلة انتقالية، فيما تضمن المقترح الثاني فترة 16 شهرا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق دستور دائم !!”.

وأكملت؛ أن “الجلسات تخللت توتر وخلافات شديدة بين النواب، علقت على إثرها الجلسة لغدٍ الثلاثاء بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إنه أحال لمقرر البرلمان بند إسقاط عضوية المجلس عن النواب الذين تم تعيينهم سفراء أو في مجالس إدارات الشركات و كذلك الأعضاء المقاطعين للجلسات”.

وأوضحت؛ أن “النائب العام والأجهزة الرقابية طالبوا بالتحقيق في واقعة منع طائرة البرلمان من الهبوط في مطار معيتيقة لنقل النواب إلى طبرق، كما أشار إلى أنه على المرشحين لرئاسة الوزراء التقدم بملفاتهم إلى أمانة المجلس لدراسة توافر الشروط فيهم، قبل استلام أي ملف. كل هذا والمواطن الليبي يترقب معجزة للوصول إلى حقه المستلب في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة؛ قريبًا”.