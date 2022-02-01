فريق بحثي من جامعة بنغازي يُطوّر سلالات من القمح والشعير

أعلنت جامعة بنغازي عن تمكّن فريق بحثي تابع لكلية الزراعة جامعة بنغازي، في تعاون مع مشروع استثمار مياه النهر سهل بنغازي ومحطة مصراتة للبحوث الزراعية، وبعد تجارب استمرت لأربعة أعوام متواصلة، من إنتاج أحد أفضل أصناف القمح الطري والشعير والترتيكال ذات القدرة الإنتاجية العالية المدخلة حديثًا.

وأضافت الجامعة في بيان، أن الفريق البحثي أجرى تجارب للتأكد من جدوى المحصول لأكثر من خمسين تركيبًا وراثيًا، لاختيار أفضل السلالات، حيث توصل الفريق إلى تراكيب وراثية واعدة من القمح السداسي “قمح الطري والشعير”، وبعد عدة سنوات من التجارب تم التأكد من كفاءتها العام الماضي، من خلال تجربة الكفاءة الوطنية لإنتاج المحصول.

ونقل موقع الجامعة على الفيس بوك عن الناطق باسم الفريق أنهم مروا بعدة مراحل أثناء عملهم على المشروع، أجروا خلالها تجارب حقلية لتراكيب وراثية مختلفة ومتباعدة، ذات قاعدة وراثية واسعة اختيرت بعناية، وُزِعت على ستة مواقع زراعية محلية وأنتجت أحد أفضل الأصناف ذات القدرة الإنتاجية العالية.

يُذكر أن هذا البرنامج البحثي يهدف لتأسيس قاعدة وراثية للمحاصيل الاستراتيجية وتطوير طرق الاختيار بين التراكيب الوراثية المختلفة، في مدى واسع التباين الوراثي تأسيس غرفة حفظ أصول الوراثية.

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