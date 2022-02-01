شركة إيرلندية تحصل على رخصة بناء محطة شمسية في غدامس

حصلت شركة إيه جي انيرجي الإيرلندية على رخصة بناء أول محطة للطاقة الشمسية في مدينة غدامس بقدرة إنتاجية تصل إلى مئتي ميغاوات.

يشار إلى أن هذه المحطة هي خطة تجريبية قامت بها الجهات المحلية لجذب الاستثمارات الأجنبية المتخصصة بالطاقة المتجددة إلى البلاد.

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