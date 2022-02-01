أعلنت شركة الخليج العربي تصدير مليوني برميل نفط خلال 4 أيام، انطلاقاً من ميناء الحريقة النفطي.

وأوضح بيان، أن كوادر الخليج العربي، عملت الاثنين، على تسفير ناقلة النفط الخام DELTA MARIA، وعلى متنها مليون برميل نفط، وفقاً لما نشرته الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية.

وكانت الفرق الفنية قد عملت يوم الجمعة الماضي، على تصدير مليون برميل على متن الناقلة ELANDRA OSPREY دون ذكر وجهتها.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، أنها تأمل رفع إنتاجها اليومي خلال العام الجاري إلى 1.4 مليون برميل، في حال توفير الميزانيات المطلوبة لتعزيز البنية التحتية، وتطوير حقول الإنتاج وموانئ التصدير.