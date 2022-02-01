“المواصلات” تُوضّح ملابسات حادثة تأخر طائرة “النواب”

أصدرت وزارة المواصلات بياناً بشأن حادثة تأخر الطائرة المخصصة لنقل أعضاء مجلس النواب، يوم أمس الأحد.

وجاء في البيان أن وزارة المواصلات بحكومة الوحدة تابعت تصريحات السيد رئيس مجلس النواب، وما تناقلته وسائل الإعلام بشأن حادثة تأخر الطائرة التابعة لشركة برنيق للطيران، والتي كانت مخصصة لنقل أعضاء مجلس النواب إلى مدينة طبرق، وما صاحب هذه التصريحات من اتهام للحكومة بتعطيل جلسة مجلس النواب المزمع عقدها اليوم الاثنين.

وذكر البيان أنه وبعد تتبّع خلفيات الحادثة من مصلحتي الطيران المدني والمطارات المختصة بالإشراف على حركة الطيران والمطارات، تبيّن أن سبب تأخر الطائرة هي أمور فنيّة ولوجستية متمثلة في عدم وجود مكان مخصص بساحة مطار معيتيقة الدولي لاستقبال الطائرة، مما تسبب في تأخير الرحلة بشكل مؤقت، وتم إعطاء الإذن باستئناف الرحلة فور توفّر المكان.

وختم البيان بتأكيد الوزارة على أنها جهة تنفيذية تُقدّم خدماتها لجميع الليبيين، ودعا الجميع إلى تحرّي الدقة والمسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات.

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