إحياء الذكرى التاسعة والتسعين لمعركة أبو عرقوب

أقام مكتب الثقافة والتنمية المعرفية في بلدية السبيعة احتفالية بمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لمعركة أبو عرقوب، بحضور وكيل ديوان ومدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية في البلدية، ومديري الإدارات والمكاتب في البلدية وعدد من المدعوين.

وتخلل الاحتفال إلقاء الكلمات والقصائد المشيدة بتضحيات الأجداد من أجل الاستقلال، مؤكدين ضرورة إحياء مثل هذه المعارك لتعريف النشء بما قدمه الأجداد، هذا ويذكر أن معركة أبو عرقوب وقعت في منطقة الرقيعات، وشارك فيها المجاهدون من مختلف المناطق، وتكبد على إثرها المستعمر الإيطالي خسائر كبيرة في اللأرواح والعتاد.

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