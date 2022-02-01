وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: ليبيا تمر بأزمة صارخة.. والمجتمع الدولي غير قادر على التأثير

وصف وزير الداخلية الإيطالي الأسبق، ماركو مينيتي، الأزمة الليبية بـ”المثال الصارخ” لعدم قدرة المجتمع الدولي على التأثير، مكررًا تحذيره من تقسيم البلاد إلى منطقتي نفوذ.

وأشار مينيتي، بمقال صحفي نشره اليوم الإثنين، نقلته وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” إلى أن المجتمع الدولي توهم بأن في 24 ديسمبر الماضي، الذكرى السبعين من استقلال الدولة، سوف تذهب ليبيا للتصويت.

وأضاف القيادي في الحزب الديمقراطي الإيطالي، أن التصويت لم يتم ومؤجل إلى تاريخ لاحق، والحكومة الحالية سحب عنها الثقة بالفعل البرلمان، ويعمل على تشكيل حكومة أخرى، مع خطر وجود حكومتين لا تعترف كل منهما بالأخرى.