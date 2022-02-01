الشويهدي: لابد من فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة ووقف تدخلات ستيفاني

طالب عضو مجلس النواب جلال الشويهدي بإيقاف مستشارة الأمين العام لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز من الاتصالات وتدخلها في الشأن الليبي لأنها لا تحمل أي صفة سوى مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة.

الشويهدي، وفي تصريحات متلفزة، أشار إلى أن ”تدخل ستيفاني بهذه الطريقة السافرة، والتي أثبتت فشلها في السابق بوضعها تاريخ غير واقعي، لا يوصلنا إلى الانتخابات”.

وتابع:” أنا مع فتح باب الترشح للحكومة، وأرجو ألا تكون هناك مواعيد مضغوطة لتتمكن من بسط سيطرتها على كامل تراب ليبيا”.

واستطرد:” لا نريد أن نكون تحت رحمة المربعات الأمنية والجماعات المسلحة، التي يمكنها أن تتدخل في حماية الانتخابات”.

وأوضح:” نريد وزارة داخلية قوية تبسط سيطرتها على كل ليبيا ويمكنها حماية الانتخابات”.