دغيم: مطالبة عقيله صالح بإسقاط «عضوية نواب» تصفية حسابات

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، إن ما طرحه عقيله صالح بجلسة أمس الإثنين، بخصوص إسقاط عضوية نواب منتخبين من الشعب بحجج مختلفة بإنها مخالفة للائحة الداخلية والإعلان الدستوري على حد تعبيره.

وأضاف دغيم، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن الهدف من هذه الخطوة هو تصفية حسابات، وصفها بالشخصية.

ولفت إلى أن النصاب الدستوري لإسقاط العضوية واضح ومحدد بموافقة مائة وعشرين نائبا، مؤكدا عدم أحقية تولي النواب المناصب التنفيذية مما يبطل تكليفهم بها عبر حكم القضاء وليس العكس.

وكان رئيس مجلس النواب عقيله صالح، قد أكد في جلسة الإثنين، أنه سيجري إسقاط عضوية النواب المعينين في السفارات أو الشركات العامة أو المقاطعين، وطالب مقرر المجلس بإعداد قائمة بهم وتقديمها خلال جلسة الثلاثاء.