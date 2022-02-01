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دغيم: مطالبة رئيس مجلس النواب بإسقاط عضوية النواب المُقاطعين تصفية حسابات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، إن “ما طرحه رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح بجلسة أمس الإثنين، بخصوص إسقاط عضوية نواب منتخبين من الشعب بحجج مختلفة بأنها مخالفة للائحة الداخلية والإعلان الدستوري”، على حد تعبيره.

وأضاف دغيم، في تصريحات صحفية، أن الهدف من هذه الخطوة هو تصفية حسابات، وصفها بالشخصية.

ولفت إلى أن النصاب الدستوري لإسقاط العضوية واضح ومحدد بموافقة 120 نائبا، مؤكدا عدم أحقية تولي النواب المناصب التنفيذية مما يبطل تكليفهم بها عبر حكم القضاء وليس العكس.

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قناة ليبيا الحدث

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