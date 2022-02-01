الطبلقي: الدبيبة عليه تسليم المهام للحكومة الجديدة حتى لا نضطر لإخراجه بالقوة

قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، إن عبدالحميد الدبيبة عليه تسليم المهام للحكومة الجديدة حتى لا نضطر لإخراجه بالقوة وتصبح الحرب أمر واقع”.

وأضافت الطبلقي، في تصريحات صحفية، أن تشكيل حكومة جديدة أصبح أمرا واقعا وخطوة لا تراجع عنها”.

وتابعت:” رفض الحكومة سيؤثر على الانتخابات سواء رفضت التسليم وبقي هناك حكومتان أو وصلنا للحرب”.

ولفتت إلى أن مجلس النواب قرر الوصول إلى تشكيل حكومة حقيقية وطنية تحد من الفساد وتوحد البلاد وتوصلنا إلى الانتخابات”.

واستطردت:” لا مجال للتراجع عن فكرة الحكومة الجديدة وتلقي ملفات الترشح بدأ بالفعل وسيحسم الأمر خلال جلسة الأسبوع المقبل”.

وأشارت إلى أن تصريحات المستشارة الأممية ويليامز من المفترض ألا يهتم أو يلتفت إليها أحد”.