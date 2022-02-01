البدري يبحث آليات علاج مرضى القلب والشرايين من الليبيين بالأردن

عقد سفير دولة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عبدالباسط البدري، الإثنين، اجتماعا مع استشاري أمراض القلب والشرايين والقسطرة العلاجية ومدير مركز الرائد للقلب والشرايين رائد العوايشة.

وجاء ذلك بحضور رئيس المكتب الصحي وليد الجيلاني ومسؤول الشؤون الطبية أكرم القشطي، و القنصل أحمد البوزيدي ، ورضوان محمد سعيد منسق متابعة المرضى الليبيين مع المستشفيات الأردنية، صلاح عبدالقادر خيرالله الملحق الإداري.

وتطرق الاجتماع، للتعاون في تسهيل قبول مرضى القلب والشرايين ووضع آلية لدخولهم مركز الرائد للقلب والشرايين بالأردن بما يساهم في حل مشكلة العلاج ويخفف من معاناة المرضى، وذلك سعيًا من السفارة لمعالجة المختنقات والتراكمات المرتبطة بملف العلاج.