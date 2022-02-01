متهكمًا.. «العكروت»: اعتبارًا من بداية فبراير سترتفع أسعار بطاقات التطعيم المزورة

علق محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بفرض التطعيم ضد وباء كورونا المستجد على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة وما في حكمها.

وتهكم «العكروت» في منشور عبر حسابه على فيسبوك: قائلًا: إنه “اعتبارًا من بداية فبراير، سترتفع أسعار بطاقات التطعيم المزورة، وعلى من يرغب في بطاقة أن يشتري بسرعة”.

وواصل تهكمه مضيفًا؛ “الحكومة أصدرت قرار بمنع دخول السجل المدني أو الضمان والمدارس وحتى بقالات الخضروات، وحتى محلات تزيين النساء، والكوشة (كل الأماكن العامة والخاصة) تقريبا من ضمنها حوشك باعتباره خاص، إلا وتعلق بطاقة تطعيمك على صدرك”.

تجدر الإشارة إلى أن «الدبيبة» كان قد أكّد في قراره، على ضرورة التزام كافة المواطنين بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد؛ مطالبا بحظر ارتياد الأماكن العامة والمصالح الحكومية دون إبراز بطاقة التطعيم ضد الفيروس.

ودعا الدبيبة كافة القطاعات والبلديات إلى وضع خطة وطنية للتطعيم بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وشدّد الدبيبة على ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بتوفير اللقاحات ومستلزمات اللازمة للتطعيم، مطالبا المركز الوطني لمكافحة الأمراض، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار بطاقات التطعيم.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض يشتكي من ضعف إقبال المواطنين في أخذ اللقاحات.