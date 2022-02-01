نائبة مندوب روسيا بالأمم المتحدة: صوتنا لصالح مشروع تمديد ولاية البعثة الأممية بليبيا حتى 30 أبريل المقبل

شددت نائبة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستينييفا، على ضرورة تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفتح صفحة جديدة مع كل الأطراف في ليبيا.

وأضافت، في تصريحات صحفية:” صوتنا لصالح مشروع قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 30 أبريل المقبل”.

ولفتت إلى أن التصويت جاء بناء على قناعتنا في المقام الأول بأنه لا يوجد بديل لتسوية سلمية شاملة لليبيين.

وتابعت:” ندعو الليبيين للاستفادة من دعم مجلس الأمن الدولي حتى يتسنى بمساعدة بعثة الأمم المتحدة تجاوز الخلافات المتراكمة”.

وشددت على أن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لمدة ثلاثة أشهر سيجعل من الممكن الاستجابة لتطور الوضع في ليبيا في فترة ما قبل الانتخابات المقبلة”.

واستطردت:” نذكر الأمين العام بواجبه في تعيين رئيس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.