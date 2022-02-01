بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 01 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 01 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس متقلب مصحوب برياح نشطة, وتكون قوية نسبيا على مناطق الشمال مع سقوط أمطار جيدة وانخفاض في درجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة بداية من ظهر هذا اليوم (تكون جيدة على بعض المناطق الساحلية) تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة على معظم المناطق وتكون قوية أحيانا على الساحل تصل إلى (60) كلم/ساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (11 – 16) مْ وتسجل إنخفاض من مساء اليوم.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة (تكون جيدة يوم الغد والخميس على الجبل الأخضر وبعض المناطق الساحلية) تصحبها سحب رعدية.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة اليوم وتتحول تدريجيا من يوم الغد إلى شمالية غربية قوية أحيانا تصل إلى (60) كلم/ساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15 – 18) مْ ، ولا تتجاوز (13) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل إنخفاض يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15 – 20) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16 – 20) مْ وتسجل انخفاض يوم الخميس.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:39)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:01).

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