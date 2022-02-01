الفاضلي: لا دخل لفبراير بمحاربة داعش والإرهاب

رأى فتحي الفاضلي، الأكاديمي ومقدم البرامج على قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني «التناصح»، أنه لا دخل لفبراير بمحاربة داعش والإرهاب، على حد قوله.

وقال الفاضلي، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “معارككم التي فُرضت على فبراير، هي النكبات الحقيقية، وليست فبراير، لكنها حسبت على فبراير «التقسيم، توزيع الثروة، المركزية، الفيدرالية، شراقة وغرابة، عسكرة الدولة، الفساد المالي، التهريب، الهجرة غير الشرعية، محاربة داعش والإرهاب» وغيرها من معارك لا دخل لفبراير بها»”، بحسب تعبيره.

وأضاف “معركة فبراير، معركة واحدة، بناء دولة مدنية على أنقاض دولة عسكرية، لهذا قامت فبراير، وسننتصر فيها”، وفقا لوصفه.