طقس متقلب نسبيًا مصحوبًا بانخفاض في درجات الحرارة

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن يكون الطقس متقلبًا مصحوبًا بانخفاض في درجات الحرارة مع نشاط للرياح خاصة على مناطق الشمال.

وأضاف المركز أن سرعة الرياح تصل إلى (60) كلم/ساعة، قوية خاصة على المناطق الساحلية تسبب في اضطراب حالة البحر على طول الساحل مع ارتفاع للموج يتجاوز (4) أمتار خاصة على الساحل الغربي.

وأشار إلى تكاثر السحب من نهار اليوم على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار مصحوبة بخلايا رعدية خاصة بعض مناطق الساحل، تكون جيدة أحيانا.

وذكر أن الأمطار تشمل بداية من مساء هذا اليوم الشمال الشرقي وتكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار جيدة يوم الغد خاصة مناطق الجبل الأخضر.

وأوضح أنه من المتوقع أن يكون الطقس مستقرًا نسبيا بداية من يوم الجمعة على مناطق غرب ليبيا.