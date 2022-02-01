صالح: البرلمان سيختار رئيس الحكومة في الـ 8 من فبراير

ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجود قامات يُستعان بها في المسار الدستوري، لافتًا إلى أن البرلمان سيتسلم ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة لفحصها.

صالح وفي كلمة له أمام مجلس النواب الإثنين قال: إن مقرر الجلسة سيقوم باستلام ملفات المترشحين للحكومة لدراسة توافقها مع الشروط المطروحة، وتُترك للجنة خارطة الطريق للتشاور مع مجلس الدولة في الأمر.

وطالب اللجنة أن تعرض الأمر على مجلس النواب في جلسة الـ 8 من فبراير لاختيار رئيس الحكومة وجلسة 7 فبراير للاستماع للمترشحين.

ودعا إلى عرض قانون الأمن الداخلي على مجلس النواب في جلسة الغد الأول من فبراير، مطالبًا لجنة المالية الإسراع في مراجعة قانون توحيد المرتبات وعرضه في جلسة الإثنين القادم.

كما طالب بعض السفراء ومستشارة الأمين العام بعدم التدخل في الشؤون الليبية، مؤكدًا بأنه سيبعث برسالة إلى الأمين العام بذلك الأمر.

وأكد على ضرورة قيام النائب العام بالتحقيق في منع طائرة أعضاء مجلس النواب من الذهاب إلى طبرق والهبوط في مطار معيتيقة،مطالبًا في الوقت ذاته رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب باستدعاء رئيس شركة الكهرباء في مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وعرض الحلول أمام مجلس النواب.

صالح نوه إلى أنه سيتم عرض أسماء النواب الذين تولوا مناصب أو انقطعوا عن الجلسات وأخلوا بواجباتهم في جلسة يوم الغد.

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