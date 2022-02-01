الارصاد: اجواء متقلبة وانخفاض للحرارة.. وأمطار رعدية غزيرة بهذه المناطق وهذا موعد استقرار الطقس

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 01/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس متقلب مصحوب بانخفاض في درجات الحرارة مع نشاط للرياح خاصة علي مناطق الشمال حيث تصل إلى (60) كلم/ساعة (قوية خاصة علي المناطق الساحلية) تسبب في اضطراب حالة البحر على طول الساحل مع ارتفاع للموج يتجاوز (4) أمتار خاصة على الساحل الغربي.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من نهار اليوم على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار مصحوبة بخلايا رعدية (خاصة بعض مناطق الساحل) تكون جيدة أحيانا وتشمل الأمطار بداية من مساء هذا اليوم الشمال الشرقي وتكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار جيدة يوم الغد خاصة مناطق الجبل الأخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن يكون الطقس مستقر نسبيا بداية من يوم الجمعة على مناطق غرب ليبيا.

فيما اشار المركز في تقرير سابق مساء الامس، إلى أن الطقس يشهد مساء اليوم زيادة في سرعة الرياح وانتشار السحب الماطرة على المناطق الغربية بداية من مساء الثلاثاء لتصل الاربعاء المناطق الشرقية والانخفاض على درجات الحرارة يكون ملموسا مقارنة بهذا اليوم . والله اعلم.