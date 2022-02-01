طقس متقلب مصحوب برياح نشطة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس بداية من اليوم الثلاثاء يكون متقلب مصحوبًا برياح نشطة.

وأوضح المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن الرياح تكون قوية نسبيا على مناطق الشمال مع سقوط أمطار جيدة وانخفاض في درجات الحرارة.

وافاد أن الطقس رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة يشهد سقوط أمطار متفرقة بداية من ظهر هذا اليوم تكون جيدة على بعض المناطق الساحلية تصحبها خلايا رعدية.

وأضاف أن الرياح تكون شمالية غربية نشطة السرعة على معظم المناطق وتكون قوية أحيانا على الساحل تصل إلى (60) كلم/ساعة.

ولفت المركز إلى أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (11 – 16) مْ وتسجل إنخفاض من مساء اليوم.

وأشار إلى أن الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده تتكاثر السحب من مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة. تكون جيدة يوم الغد والخميس على الجبل الأخضر وبعض المناطق الساحلية تصحبها سحب رعدية.

وأوضح أن الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة. قد تسبب في إثارة الأتربة اليوم وتتحول تدريجيا من يوم الغد إلى شمالية غربية قوية أحيانا تصل إلى (60) كلم/ساعة.

وأكد أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15 – 18) مْ ، ولا تتجاوز (13) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

وأفاد أن الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد.

ولفت المركز إلى أن درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15 – 20) مْ وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

وأضاف المركز أن الطقس في الكفرة- السرير- تازرب السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانا.

وأكد أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16 – 20) مْ وتسجل انخفاضًا يوم الخميس.