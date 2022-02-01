المنقوش تصل إثيوبيا للمشاركة في الدورة الأربعين للاتحاد الأفريقي

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، فجر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية الأربعين للمجلس التنفيذي.

وستُعقد الدورة يومي الثاني والثالث من فبراير الجاري في مقر الاتحاد؛ لمناقشة عدة ملفات أبرزها التحديات التي تواجه دول أفريقيا بصفة عامة، وجائحة فيروس «كورونا» المستجد وتداعياتها والوضع الأمني، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقبل الوزيرة والوفد الليبي المرافق لها في مطار أديس بابا كبار المسؤليين بوزارة الخارجية الأثيوبية.

نجلاء المنقوش لدى وصولها مطار أديس أبابا.