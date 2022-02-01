“بلدي صبراتة” يدعو لإنشاء جهاز أمني مشترك.. للحدّ من الاعتداءات

دعا المجلس البلدي صبراتة إلى ضرورة الإسراع في خلق جهاز مشترك يجمع الأجهزة الأمنية بالبلدية كافة؛ لتعزيز التعاون فيما بينها؛ من أجل حماية مؤسسات البلدية و أهلها، و ضمان عدم تكرار الاعتداءات.

وشددت البلدية، في اجتماع طارئ حضره ممثلو المؤسسات الأمنية ذات العلاقة بالبلدية كافة عقب الاعتداء المسلح على مستشفى صبراتة التعليمي؛ على ملاحقة من قاموا بالاعتداء على مستشفى صبراتة التعليمي ومثولهم أمام القضاء، و الذي يعتبر رد اعتبار لهيبة مؤسسات الدولة والعاملين بها، وفق بيان البلدية.

يُذكر أن العاملين بمستشفى صبراتة قد علّقوا عملهم إلى حين توفير الأمن بالمستشفى عقب اقتحامه من قبل مجموعة مسلحة وإطلاق الرصاص وتهديد الأطقم الطبية، مُحمّلين وزارة الداخلية مسؤولية الحادث.

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