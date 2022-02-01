امغيب: أتوقع حصول «حكومة الاستقرار» على دعم الدول الصديقة

توقع عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، حصول الحكومة الجديدة، التي ستحمل فور تشكلها اسم «حكومة الاستقرار»، على دعم دول عدة، من بينها الدول الصديقة والشقيقة لليبيا في المنطقة.

وقال أمغيب في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن ليبيا في حاجة إلى حكومة قوية، تقودها شخصية توافقية تمهد للانتخابات، التي كانت في مقدمة المهام التي اضطلعت بها حكومة الوحدة الوطنية عند تشكيلها. لكنها أخفقت في تحقيقها”.

وأضاف “ما أحيط بالحكومة من «شبهات فساد» عديدة، أسفرت عن إحالة ثلاثة من وزرائها للتحقيق والسجن الاحتياطي بتهمة تبديد المال العام”.