الطبلقي: سيتم خلال جلسة اليوم عرض الأسماء التي قدمت ملفاتها للترشح لمنصب رئيس الحكومة

العنوان – طبرق

قالت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي إنه سيتم خلال جلسة اليوم الثلاثاء عرض الأسماء التي قدمت ملفاتها للترشح لمنصب رئيس الحكومة.

وأوضحت الطبلقي في تصريحات صحفية أن لجنة خارطة الطريق ستعرض تقريها النهائي خلال الجلسة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنهم سينظرون خلال الجلسة في بعض القوانين المؤجلة من الجلسة السابقة كقانون توحيد المرتبات.

وكان مجلس النواب، علق أمس الإثنين، جلسته إلى اليوم لمناقشة آلية اختيار رئيس الحكومة الجديدة، بدلاً من حكومة الوحدة الحالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقرر، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تخصيص جلسة 7 فبراير للاستماع للمترشحين إلى رئاسة الحكومة، فيما ستكون جلسة 8 فبراير لاختيار رئيس الحكومة الجديدة.

وفي مستهل جلسة اليوم، قال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيناقش غدا الثلاثاء إسقاط عضوية النواب الذين تم تعيينهم في السفرات والمؤسسات والشركات العامة والمصارف والذين أدو اليمين وامتنعوا عن حضور الجلسات.

كما أكد، أن النواب سيناقشون خلال جلسة يوم غد ملف الترشح لرئيس الوزراء.