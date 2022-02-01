امغيب: أتوقع حصول حكومة الاستقرار على دعم الدول الصديقة

توقع عضو مجلس النواب سعيد امغيب، حصول الحكومة الجديدة، التي ستحمل فور تشكلها اسم “حكومة الاستقرار”، على دعم دول عدة، من بينها الدول الصديقة والشقيقة لليبيا في المنطقة.

أمغيب وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”: لفت إلى إن ليبيا في حاجة إلى حكومة قوية، تقودها شخصية توافقية تمهد للانتخابات، التي كانت في مقدمة المهام التي اضطلعت بها حكومة تسيير الأعمال عند تشكيلها. لكنها أخفقت في تحقيقها”.

وأضاف “ما أحيط بالحكومة من “شبهات فساد” عديدة، أسفرت عن إحالة ثلاثة من وزرائها للتحقيق والسجن الاحتياطي بتهمة تبديد المال العام”.