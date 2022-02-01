وزارة الصناعة تشارك في الملتقى الدولي للاستثمار والشراكة الجزائرية الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2022

شاركت وزارة الصناعة والمعادن بوفد رفيع المستوى في فعاليات الملتقى الدولي للاستثمار والشراكة الجزائرية الليبية المقام بمدينة وهران الجزائرية.

وافتتح وكيل وزارة الصناعة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية المعرض المصاحب للملتقي واطلع على المنتجات والشركات الصناعية المشاركة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة.

وأكد وكيل الوزارة على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والجدية في خلق شراكة حقيقية والاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة في مجال الصناعة والاستثمار .

وجرى زيارة العديد من المناطق الصناعية في مجال معالجة وتحلية المياه والتدوير والرسكله وفي مجال الصناعات الهندسية واطلع على الإمكانيات التصنيعية لتلك الشركات والتفاوض في إمكانية الشراكة مع الشركات الليبية في هذه المجالات

وتألف الوفد الليبي من وكيل وزارة الصناعة لشؤون الانتاج والمناطق الصناعية ومدير إدارة التنمية والاستثمار الصناعي ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي .