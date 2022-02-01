الكوني يبحث مع السفير الإسباني مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا

ليبيا – استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني الإثنين، سفير مملكة إسبانيا لدى ليبيا، خافير لاراتشي، الذي نقل تحيات حكومة بلاده للمجلس الرئاسي، مؤكدًا عمق العلاقات الليبية الإسبانية، وضرورة العمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا ودعم بلاده للجهود الدولية التي تهدف لاستقرار ليبيا الذي هو استقرار لدول حوض البحر المتوسط.

بدوره، أكد الكوني أن العلاقات الليبية الأسبانية تاريخية وتطويرها يخدم مصلحة البلدين.

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