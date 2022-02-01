الأرصاد: أجواء متقلبة مصحوبة برياح نشطة.. وتوقعات بهطول الأمطار

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

الطقس متقلب مصحوب برياح نشطة, تكون قوية نسبيًا على مناطق الشمال مع هطول أمطار جيدة وانخفاض في درجات الحرارة. وفيما يلي بقية التوقعات:

رأس جدير حتى سرت سهل الجفارة– جبل نفوسة:

حالة السماء: هطول أمطار متفرقة بداية من ظهر هذا اليوم (تكون جيدة على بعض المناطق الساحلية) تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة على معظم المناطق وتكون قوية أحيانًا على الساحل تصل إلى (60) كلم/ساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (11 – 16) مْ وتسجل انخفاضًا من مساء اليوم.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: تتكاثر السحب من مساء اليوم مع هطول أمطار متفرقة (تكون جيدة يوم الغد والخميس على الجبل الأخضر وبعض المناطق الساحلية) تصحبها سحب رعدية.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة اليوم وتتحول تدريجيًا من يوم الغد إلى شمالية غربية قوية أحيانا تصل إلى (60) كلم/ساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15 – 18) مْ ، ولا تتجاوز (13) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15 – 20) مْ وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16 – 20) مْ وتسجل انخفاضًا يوم الخميس.

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