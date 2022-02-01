الميهوب يتوقع رفض الدبيبة تسليم مهامه والاستعانة بسلاح الميليشيات الموالية له

أعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب عن أمله في ألا يمارس رئيس حكومة تصريف الأعمال، عبد الحميد الدبيبة أي قدر من التعنت، ويسلم السلطة طواعية للشخصية التي سوف يتم التصويت عليها من قبل أعضاء مجلس النواب، لتولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

الميهوب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية ، علق على احتمال رفض الدبيبة تسليم مهامه، والاستعانة بسلاح الميليشيات الموالية له للاحتفاظ بموقعه، قائلًا: “أتوقع مثل هذا السيناريو، وهو ليس بعيدًا عن ذهن أعضاء مجلس النواب”.

وأوضح أن هناك شبه توافق على منح مهمة تشكيل الحكومة الجديدة لشخصية تتمتع بتأثير كبير في المنطقة الغربية، ولديها قدرة على التعاطي مع ملف الميليشيات.

ولمَّح الميهوب لإمكانية مساهمة كل من اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، والجيش الوطني في هذا الصدد إذا ما تطلب الأمر، متابعًا: بأن اللجنة يمكن التعويل عليها لتنفيذ ما يصدر من قرارات سياسية، بالإضافة إلى وجود مؤسسة عسكرية وطنية بالبلاد، أول واجباتها الحفاظ على أرواح الأبرياء التي قد تذهب جراء ما قد يقع من صدامات.