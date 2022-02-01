مكافحة الأمراض: 4266 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2022

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 4266 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا منها 132 حالة حرجة من إجمالي 11,752 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت ( 36.3 %).

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية شفاء 841 حالة فيما توفيت 11 حالة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 433,932 حالة منها الحالات النشطة: 34,606 حالة والمتعافين : 393,298 حالة والٍوفيات : 6,028 حالة.