“الداخلية” تُباشر هدم المباني المخالفة المحاذية لمرفأ الخُمس

باشرت وزارة الداخلية، رفقة جهاز الحرس البلدي، الاثنين، إزالة المباني والأكشاك المشيّدة بالمخالفة للقانون، بالمرسى قبالة مرفأ الصيادين على ساحل مدينة الخُمس.

في السياق نفسه، نظم عدد من الباعة وأصحاب الأكشاك وقفة احتجاجية، أمس الاثنين، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول بديلة لهم عقب هدم محالهم.

وأشاروا إلى أن أكثر من 150 عائلة باتت مهددة في مصدر رزقها عقب هدم الأكشاك التي تعدّ السوق الرئيس لبيع الأسماك والمأكولات البحرية بمدينة الخُمس.

يُشار إلى أن عمليات الهدم للعقارات المخالفة تأتي تنفيذًا لتعليمات النائب العام، عقب تشكيل لجنة لحصر التعديات على أملاك الدولة ومباشرة أعمال الإزالة بدعم من الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

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