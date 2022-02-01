وزارة الصحة: 116 حالة مصابة بكورونا تخضع للعناية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 February, 2022

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا الخاضعة للعناية الفائقة بلغ 116 حالة.

وبينت وزارة الصحة في التقريــر اليومي لمراكـز العـزل أن إجمالــي الحالات داخل مراكز العزل بلغ 196 حالة وأن إجمالي الحالات الموجودة بالأقســام بلغ 80 حالة فيما بلغ إجمالـــي الوفيّــات 11 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد حالات الدخــول لمراكز العـزل بلغ خلال الـ 24 ساعة 24 حالة فيما بلغ عدد حالات الخروج من مراكز العزل 12 حالة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 4266 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا منها 132 حالة حرجة من إجمالي 11,752 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت ( 36.3 %).

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية شفاء 841 حالة فيما توفيت 11 حالة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 433,932 حالة منها الحالات النشطة: 34,606 حالة والمتعافين : 393,298 حالة والٍوفيات : 6,028 حالة.